Вышел русский трейлер комедии «Мой Марчелло» — премьера 26 сентября

Кинокомпания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер фильма «Мой Марчелло». Премьера французско-итальянской комедии в России состоится уже 26 сентября.

© кадр из фильма «Мой Марчелло»

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Видео доступно на VK-канале Русский Репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому Репортажу».

«Мой Марчелло» расскажет историю Кьяры Мастроянни, которую заставляют играть в духе её знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастрояни. Из-за постоянно давления женщина принимает решение жить жизнью своего отца. Для родных и близких друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций от удивления до возмущения и восторженности. Но когда реальность неотличима от кино, а воспоминания обретают черты настоящего, все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста.

Режиссёром будущей ленты выступил Кристоф Оноре («Все песни только о любви»). Главные роли в ленте сыграли Кьяра Мастроянни («Все песни только о любви») и Катрин Денёв («Танцующая в темноте»).