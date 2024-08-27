Режиссер «Вампиров средней полосы» рассказал о пути российского кино

Главный путь российского кино – в возвращении к «добрым фильмам», при этом крутых и талантливых актеров не хватает на 300 картин в год, сказал в эфире НСН Антон Маслов.

Российское кино находится на подъеме, при этом нам не хватает массовых фильмов и хороших актеров, заявил в интервью НСН режиссер Антон Маслов, известный по сериалу «Вампиры средней полосы».

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Этот праздник появился еще в СССР в 1980 году и тогда назывался День советского кино.

«У меня есть ощущение, что мы постоянно пульсируем между гениальным, культовым и в то же время довольно простым кино. Мы не идем по ровной линии, а двигаемся от супермощного и цитируемого кино, неожиданно делаем какое-то доброе, сложное кино, тут же идет Тарковский, тут же суперпростые фильмы 1990-х... Мне кажется, сейчас мы находимся на линии подъема к хорошему кино. В течение последних лет фильмы и сериалы становятся инфоповодами, о них говорят, их цитируют. У нас очень много глубинного кино, но не хватает более массового кино, где соседствуют аттракцион и внутренняя драма», - сказал Маслов.

По его мнению, России нужно вернуться к производству «доброго кино».

«У нас в семье есть свой День советского кино, каждую субботу мы с женой и дочкой смотрим новый фильм. Мои самые любимые фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Меньшов и Рязанов – мои суперкумиры, потому что они не просто пользовались аттракционом, как например в сегодняшнем "Дэдпуле", а делали кино, глядя которое можно и поплакать, и посмеяться. Я считаю, это самое важное в российском кино, наш главный путь – как только мы придем к пониманию, что снова хотим смотреть доброе кино, появится гораздо больше возможностей его делать», - пояснил режиссер.

Маслов также объяснил, почему в кино вместо качественных актеров попадают случайные люди.