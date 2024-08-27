Режиссер сериала «Последний богатырь» рассказал об отличиях от фильма

Восьмичасовая история про тинейджеров в сказке должна стать семейным блокбастером, отметил в эфире НСН Антон Маслов.

© кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Сериал «Последний богатырь. Наследие» является «отдельной веткой» кинофраншизы, хотя формально и считается ее продолжением, рассказал в интервью НСН режиссер картины Антон Маслов.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится в конце сентября в онлайн-кинотеатре «Старт». В числе известных актеров, задействованных в фильме, Виктор Хориняк, Юлия Пересильд. Виктор Сухоруков и Никита Кологривый.

«Это продолжение "Последнего богатыря", но совсем другая история. Это то же самое, что сравнивать "Мандалорца" со "Звездными войнами". Это отдельная ветка, и если бы она не называлась "Последний богатырь", также была бы интересна зрителю. У нас будет восемь часовых серий, фактически мы сняли четыре полных метра. У нас восемь персонажей, сделанных полностью на графике, это что-то из разряда невозможного, причем не только в России. По сюжету это как горизонтальный, так и вертикальный сериал, в каждой истории есть свой герой – где-то Соловей-разбойник, которого играет Саша Лыков, где-то волшебный народ, предводителя которого играет Виктор Сухоруков, где-то будет история про табор свободных и красивых цыган во главе с Никитой Кологривым. В каждой истории – свой главный персонаж», – сказал Маслов.

По его словам, картина должна привлечь и детей, и взрослых.

«"Последний богатырь. Наследие" – это мощнейшая история, семейный блокбастер. Это один из немногих сериалов, который дети будут смотреть со взрослыми с одинаковым интересом. Там заложено довольно много важных подтекстов. Это не просто какая-то мейнстрим-штучка, а сложная история отношений, история про тинейджеров в сказке. Я хочу смотреть кино вместе со своей четырехлетней дочерью, но смотреть сейчас нечего», – заключил собеседник НСН.

Трилогия кинофраншизы режиссера Дмитрия Дьяченко включает картины «Последний богатырь» (2017-й год выпуска), «Последний богатырь: Корень зла» (2021) и «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021).

Кинокритик Александр Шпагин ранее говорил в беседе с «Радиоточкой НСН», что сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» может стать шедевром и повторить успех «Мастера и Маргариты».