В Индии скончался режиссер Утпаленду Чакраборти

Скоропостижно скончался индийский режиссер, сценарист и композитор Утпаленду Чакраборти, известный в мире как автор драмы "Глаза", победившей на Берлинском кинофестивале 1983 года. О смерти кинодеятеля сообщило издание India Blooms накануне, 20 августа.

Как рассказал журналистам коллега и давний знакомый покойного Аргья Мукхопадхай, Чакраборти испустил дух в своем доме в Калькутте. Это случилось во время вечернего чаепития. Режиссер внезапно почувствовал себя плохо, затем медики констатировали смерть от сердечной недостаточности.

Напомним, Утпаленду Чакраборти был не только кинорежиссером, но и театральным деятелем. Его считают одной из ведущих фигур бенгальского арт-хауса. В этом жанре он снял, например, ленту "Чокх".

Карьеру режиссер начал во второй половине 1970-х и свои главные ленты создал в течение 1980-х годов.

Утпаленду Чакраборти – отец индийских актрис Ритабхари Чакраборти и Читрангады Сатарупа, однако дети не поддерживали отношений с родителем.