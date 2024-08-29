«У нас новая Маша во всех смыслах». Продюсер — о сериале «Костя — Вера»

Уже 9 сентября на СТС стартует сериал «Костя — Вера», который выступит продолжением легендарного российского ситкома «Воронины». К своим ролям в шоу вернулись Георгий Дронов и Екатерина Волкова.

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В сериале появится и Маша, но вот сыграет её не Мария Ильюхина, которая играла Машу на протяжении нескольких лет, а Карина Орлова. Смену актрисы прокомментировал генеральный продюсер СТС Антон Федотов.

«У нас новая Маша – причём во всех смыслах».

Сюжет проекта расскажет о том, как Костя и Вера после ухода из жизни главы семейства Николая Петровича переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна уезжает на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню перебраться сначала к матери, а затем и к младшему брату.

Вместе с Ворониными поселится жених Маши. Но обычный парень из провинции Сергей не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидного жениха дочери.