Индианка Пуджа Батра сыграет в российском фильме "Сказки"

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов "Лендок" объявила о планах создать фильм "Сказки" со скромным бюджетом в 400 миллионов рублей. В числе изюминок проекта – участие звезды индийского кино Пуджи Батры, известной нашему зрителю по работам в фильмах "Новичок", "Спецназ", "Вне времени".

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О задумке пишет сегодня, 26 августа, ТАСС со ссылкой на генерального директора "Лендока" Алексея Тельнова, который, кроме всего прочего, предупредил, что в картине не будет трехмерных персонажей, и пообещал "живое приключение, классное семейное кино".

Съемки должны начаться в апреле 2025 года и продолжаться от года до 1,5 лет. Они будут вестись как в Санкт-Петербурге, так и в Казахстане, Киргизии и Индии. По сегодняшним данным, будет создан некий микс из "Старика Хоттабыча" и "Волшебной лампы Аладдина". Юный главный герой вместе со старым джинном и подружкой Алисой из колонки отправятся на поиски пропавших родителей. Одной из тех, кто поможет им по пути, станет Пуджа Батра.