Вышел первый трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

Сегодня, 20 августа, "Кинопоиск" опубликовал первый тизер-трейлер сериала "Преступление и наказание", который снимает по культовому роману Федора Достоевского Владимир Мирзоев, известный как постановщик "Топей".

© кадр из сериала «Преступление и наказание»

Русскую классику пересняли на новый лад, оставив, впрочем, в ней студента и его жертву старуху-процентщицу. Но преступление в этой киноверсии сорвется.

Модернизирован и актерский состав сериала. Раскольникова играет Иван Янковский, его приятеля Разумихина – Тихон Жизневский, также заняты Любовь Аксёнова, Алёна Михайлова, Юлия Снигирь.

Премьеру проекта обещают этой же осенью, точная дата станет известна позднее.