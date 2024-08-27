Сергей Светлаков обещает все разрулить в трейлере «Беляковых в отпуске»

Новый трейлер фильма «Беляковы в отпуске» представил 27 августа 2024 года телеканал ТНТ. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии исполнили Сергей Светлаков, Светлана Листова, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Александр Новиков, Маргарита Галич и другие.

В центре сюжет семья Беляковых, которая приезжает на отдых в роскошный турецкий отель и выясняет, что их номера оказались по ошибке главы семейства (Светлаков) оплаченными на следующий год. Но именно здесь Беляковы встречают Дубровиных (Горбань и Мерзликин) – своих бывших одноклассников, которые наслаждаются роскошью. Беляковы не могут признаться в своем провале и начинают изображать из себя богачей, выдумывая небылицы и живя в отеле нелегально. А Дубровины, в свою очередь, завидуют гармонии в их семье. Приключения ждут не только знакомых со школы Беляковых и Дубровиных: на курорте знакомятся их уже взрослые дети, и у них впереди то самое летнее приключение с первыми чувствами.

Производством комедии занималась студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссер – Александр Назаров.

Фильм «Беляковы в отпуске» выйдет в российский прокат 26 сентября