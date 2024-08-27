Завершились съемки сериала «Чудо» про лейтенанта полиции под прикрытием

Представители онлайн-кинотеатра Premier объявили о завершении съёмок комедийного сериала «Чудо». Также было опубликовано несколько кадров из шоу.

© Чемпионат.com

Проект расскажет о лейтенанте полиции, который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает и курирует бывший жёсткий авторитет. Ещё в 90-е он вместе с бандой выкрал кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского, однако скоро состоится выставка федерального значения, поэтому полицейский обязан найти артефакт.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Степан Девонин, Александр Ратников и другие. Режиссёром шоу выступил Антон Богданов.

Премьера «Чуда» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Premier. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры из сериала