Названы лучшие российские мелодрамы

Киноканал «Русский роман» специально ко Дню российского кино составил «Абсолютный топ отечественных мелодрам», которые были созданы после 1991 года. Для составления списка были проанализированы зрительские, экспертные и редакционные рейтинги популярных изданий и сервисов, в числе которых «Кино Mail.ru», «Канобу», «Афиша», «Мегакритик», «Подбор кино», «Ваш досуг», «Кинопоиск», Time Out, IMDb.

В результате Абсолютный топ российских мелодрам выглядит так:

«Аритмия» (2017), реж. Борис Хлебников.

«Лёд» (2017), реж. Олег Трофим.

«Приходи на меня посмотреть» (2000), реж. Михаил Агранович, Олег Янковский.

«Счастье в конверте» (2019), реж. Светлана Суханова.

«Серебряные коньки» (2020), реж. Михаил Локшин.

«Лёд 2» (2020), реж. Жора Крыжовников.

«Страна Саша» (2022), реж. Юлия Трофимова.

«Питер FM» (2006), реж. Оксана Бычкова.

«Я делаю шаг» (2023), реж. Ольга Акатьева.

«Прогулка» (2003), реж. Алексей Учитель.

На первом месте фильм о разладе в семье врачей «Аритмия». Эта картина входит практически во все рейтинги и подборки лучших российских мелодрам. Фильм получил несколько российских и международных призов, в числе которых премия «Ника» за лучший игровой фильм, приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Карловых Варах, премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль.

Второе место занимает спортивная кинокартина «Лёд» режиссёра Олега Трофима. Это одна из самых коммерчески успешных отечественных мелодрам, собравшая в прокате 1,5 млрд рублей. Продолжение фильма — «Лёд 2» — режиссёра Жоры Крыжовникова находится на шестом месте Абсолютного топа. «Лёд 2» достиг в прокате такого же результата — 1,5 млрд рублей. В 2024 году вышла уже третья часть франшизы.

На третьем месте романтическая комедия, единственная режиссёрская работа Олега Янковского, которую он создал вместе с Михаилом Аграновичем, «Приходи на меня посмотреть». Главные роли в фильме вместе с Янковским исполнили Ирина Купченко и Екатерина Васильева. Фильм стал лауреатом конкурса «Выборгский счёт» фестиваля «Окно в Европу».