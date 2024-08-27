В горах Дагестана начались съемки фильма «99-й»

Кинокомпания Chegery начала работу над художественным фильмом «99-й», который расскажет о вторжении боевиков на территории Дагестана в 1999 году. Съемки проходят в селе Чох.

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Сюжет картины повествует о подвигах новолакских милиционеров и липецкого ОМОНа, которые в сентябре 1999 года своими силами почти сутки сдерживали масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан, сообщает «РИА Дагестан» в своем телеграм-канале.

По данным издания, производством картины занимается Chegery Company. В съемках принимают участие Ирина Пегова, Сергей Марин, Павел Чинарев и Вадим Цаллати. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2025 год.

События августа 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители, вступившие в ряды ополчения. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.