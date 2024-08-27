Опубликован топ российских детективных картин

Абсолютный топ отечественных детективных кинолент, вышедших после 1991 года, составила редакция киноканала «Русский детектив» ко Дню российского кино 27 августа. Для составления рейтинга использовались данные таких ресурсов, как «Кинопоиск», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кино-Театр.Ру», Megacritic, Film.ru и подборки тематических изданий. Если детектив занимал десятое место в рейтинге, он получал 1 балл, если девятое — 2 балла и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

© кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех»

В результате Абсолютный топ российских детективных картин выглядит так:

На вершине рейтинга ретродетектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх», вошедший практически во все подборки тематических изданий. В центре сюжета — знаменитый театральный режиссёр Константин Станиславский. Для новой постановки он решает погрузиться в жизнь городского «дна» и обращается за помощью к писателю, знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Тот отводит Станиславского на Хитровку — легендарное злачное место Москвы начала прошлого века. Там они оказываются втянуты в расследование загадочного убийства индийца с тёмным прошлым. Главные роли исполнили Константин Крюков и Михаил Пореченков. В начале 2024 года «Хитровка» была удостоена двух премий «Золотой орёл» за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика.

На втором месте «Чижик-Пыжик возвращается» — приключенческий детский детектив Элины Суни и Киностудии им. М.Горького. Главные герои — Дана и Лёва — приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург, идут загадывать желания к скульптуре Чижика-Пыжика и становятся свидетелями его похищения. Недолго думая, ребята решают самостоятельно спасти знаменитую статуэтку, поскольку слышали, что той можно загадать желание.

Бронза – у дебютной полнометражной работы автора музыкальных клипов Ладо Кватании «Казнь». Следователь по особо важным делам вновь берётся за официально закрытое громкое дело о серийных убийствах, ведь появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Картина была отмечена фестивалями в Ситжесе и Реймсе.