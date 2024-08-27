Райан Рейнольдс показал удаленную сцену из «Дэдпула и Росомахи» с Гамбитом

Внимание! В данном материале содержатся спойлеры к фильму «Дэдпул и Росомаха».

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Райан Рейнольдс опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) удалённую сцену из «Дэдпула и Росомахи» с участием Гамбита. В ролике персонаж Ченнинга Татума выживает после масштабного боя в Пустоте и загадочно смотрит в камеру. Вероятно, так авторы хотели намекнуть, что Гамбит собирается вернуться в свою вселенную.

Ранее Ченнинг поделился, что уже общался об отменённом фильме про Гамбита с боссами Marvel Кевином Файги и Бобом Айгером. Но пока информации о возобновлении работы над проектом не появлялось.

«Дэдпул 3» рассказывает, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.