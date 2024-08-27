В долгожданном фильме «Дэдпул 3», официально названном «Дэдпул и Росомаха», зрители были приятно удивлены множеством вариаций культового персонажа Росомахи. Этот аспект фильма особенно порадовал давних поклонников комиксов Marvel.

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В этом фильме персонажи, пришедшие из альтернативной киновселенной, вступают в противостояние с организацией, контролирующей временной поток. Их цель – предотвратить гибель своего родного мира. По ходу своего путешествия они сталкиваются с героями из различных супергеройских фильмов. Количество камео в картине настолько велико, что их хватило бы на несколько отдельных кинолент.

О всех росомахах, появившихся в фильме «Дэдпул и Росомаха», рассказала в своем видео блогер @kachkovkaia.