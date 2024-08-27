В ЛДПР заявили, что работа над фильмом о Жириновском затормозилась

Режиссер Александр Баранов сказал в эфире НСН, что отказался заниматься разработкой фильма о жизни Владимира Жириновского. Между тем депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что актер Никита Кологривый пиарится на имени громкого человека.

После того, как актер Никита Кологривый сообщил, что дал согласие исполнить роль лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, режиссер Александр Баранов, который ранее работал над проектом, в интервью НСН заявил, что не может подтвердить эту информацию. Он также добавил, что больше не занимается разработкой фильма.

«Комментариев нет, я отстранился от этого проекта еще летом, не в курсе, что там происходит. Даже не знаю, ведется ли работа или нет», - пояснил Баранов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил НСН, что ему неизвестно об утверждении Никиты Кологривого на роль, добавив, что, по его сведениям, работа над проектом затормозилась.

«Много было разных разговоров, несколько сценариев. Могу сказать, что режиссер Баранов начинал заниматься проектом, я видел его сценарий. Тогда же появилась фамилия Кологривого. Но режиссер сказал, что это один из возможных участников кастинга. Партия может лишь давать рекомендации, но точку в вопросе утверждения на роль ставит режиссер, отвечающий за картину. Насколько мне известно, процесс работы над проектом затормозился», - сказал он.

Как уточнил собеседник НСН, ему также неизвестно, будет ли Кологривый сниматься в сериале о жизни Жириновского, анонсированном Первым каналом.

«Была информация, что Первый канал будет заниматься созданием многосерийного проекта. У меня нет данных об этом. Будет ли Кологривый иметь отношение к проекту - тоже не знаю, сомневаюсь. Могу предположить, что актер просто использует тактику привлечения внимания, продолжая давать комментарии, обращаясь к разговору, который у него состоялся ранее. К Кологривому отношение неоднозначное. То, что он хотел пиара на имени громкого человека - очевидно. Но актер должен раскрывать внутренний мир героя, при этом репутация и шлейф самого артиста очень важны», - заключил он.

В марте Кологривый был арестован судом Новосибирска на семь суток за пьяный дебош в баре. Тогда он укусил за ногу официантку одного из кафе города. Позже актер раскаялся в содеянном, напоминает «Радиоточка НСН».