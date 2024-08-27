Составлен абсолютный топ лучших отечественных комедий

Специально ко Дню российского кино редакция киноканала «Комедия» подготовила новый Абсолютный топ отечественных комедий, вышедших после 1991 года. Для составления рейтинга была использована следующая методика: редакция канала изучила и проанализировала мнения критиков и обычных пользователей таких сайтов, как «Кинопоиск», «Кино-Театр.Ру», Film.ru. В исследовании также использовались данные портала Ranker, статистика журнала «Бюллетень кинопрокатчика» и подборки тематических изданий.

© Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Если комедия занимала десятое место в рейтинге, она получала 1 балл, если девятое — 2 балла и так по возрастающей. Затем баллы суммировались, и в результате получился Абсолютный топ лучших отечественных комедий, снятых после 1991 года:

«О чём говорят мужчины» (2010), Дмитрий Дьяченко;

«Особенности национальной охоты» (1995), Александр Рогожкин;

«Холоп» (2019), Клим Шипенко;

«День радио» (2008), Дмитрий Дьяченко;

«Особенности национальной рыбалки» (1998), Александр Рогожкин;

«День выборов» (2007), Олег Фомин;

«Я худею» (2018), Алексей Нужный;

«Батя» (2020), Дмитрий Ефимович;

«Поехавшая» (2023), Антон Маслов;

«Приходи на меня посмотреть» (2000), Олег Янковский.

В обновлённый Абсолютный рейтинг вошли сразу две культовые картины Александра Рогожкина: «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». «День выборов» Олега Фомина спустился со второй строчки на шестую, в отличие от «Дня радио» Дмитрия Дьяченко, который уверенно остался на четвёртой. Комедия Клима Шипенко «Холоп», наоборот, совершила скачок на пять позиций и сместила на третьем месте «Я худею» Алексея Нужного.

Лидер Абсолютного топа второй год подряд — «О чём говорят мужчины» Дмитрия Дьяченко. По сюжету четверо друзей едут на машине из Москвы в Одессу на рок-концерт, по дороге обсуждая важные темы: от женщин и карьеры до культуры и современного искусства. Основанная на спектакле театрального коллектива «Квартет И» «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», комедия быстро стала популярной, была разобрана на цитаты и получила серию продолжений. Последнее из них, кстати, вошло в первую пятёрку Абсолютного рейтинга комедий 2023 года.

На второй строчке — народный хит «Особенности национальной охоты». В основу сценария легли анекдоты, мужские байки и впечатления режиссёра Александра Рогожкина от первой поездки с друзьями на охоту. Фильм получил множество фестивальных наград, включая Гран-при «Кинотавра» и выборгского смотра «Окно в Европу», и стал лидером видеопроката. Исполнители главных ролей Вилле Хаапасало, Алексей Булдаков, Виктор Бычков и Семён Стругачёв за короткое время превратились в звёзд киноэкрана.

«Особенности национальной рыбалки» — продолжение приключений любимых героев — вышло в 1998 году. И если в первой части иностранец знакомился со странными русскими обычаями, то в сиквеле уже сами персонажи попадают за границу. В Абсолютном топе киноканала «Комедия» «Особенности национальной рыбалки» находятся на пятой позиции.

Замыкает первую тройку «Холоп» Клима Шипенко. История о перевоспитании мажора с помощью «погружения» в прошлое вышла в 2019 году, собрала 3,082 млрд рублей и стала самой кассовой отечественной картиной в истории России. Сегодня комедия находится в списке самых кассовых российских фильмов на третьем месте, уступая «Чебурашке» и своему сиквелу «Холоп 2» , который заработал в прокате 3,8 млрд рублей.