Исследование показало связь между предпочтениями в кино и работой мозга

Ученые из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберга провели исследование, которое показало связь между предпочтениями в кино и работой мозга.

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Исследователи изучили мозговую активность 257 человек и сравнили ее с их предпочтениями в фильмах. Они обнаружили, что любители боевиков и комедий реагируют сильнее на негативные эмоциональные стимулы, чем любители документальных фильмов и триллеров.

Это исследование показывает, что фильмы могут оказывать значительное влияние на нашу эмоциональную реакцию. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для анализа мозговой активности участников. Они показывали испытуемым страшные или злые лица и геометрические фигуры.

Исследователи сосредоточились на двух областях мозга: миндалевидное тело и прилежащее ядро. Миндалевидное тело отвечает за обработку эмоций, а прилежащее ядро является центром удовольствия в мозге.

Результаты показали, что любители боевиков и комедий проявляли более сильную реакцию в обеих областях мозга. Это говорит о том, что они более восприимчивы к эмоциональным стимулам.

Напротив, любители криминальных фильмов или триллеров и документальных фильмов реагировали значительно слабее на эмоциональные стимулы. Это свидетельствует о том, что люди выбирают фильмы, которые оптимально стимулируют их мозг.

Исследование показывает, что наши предпочтения в кино могут многое рассказать о том, как работает наш мозг. Это открытие может иметь важные последствия для психологии и нейробиологии.