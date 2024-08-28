Опрошенные россияне выбрали лучшие фильмы XXI века

Киноленты "Брат 2", "Остров" и "Брестская крепость" возглавили рейтинг лучших российских фильмов XXI века по итогам опроса сервиса "Кино Mail.ru". Копия данного исследования, подготовленного ко дню российского кино, имеется в распоряжении ТАСС.

"Топ-50 отечественных картин нашего века возглавила криминальная драма Алексея Балабанова "Брат 2". Второй фильм о непримиримом борце за правду и защитнике слабых Даниле Багрове вышел в 2000 году и со временем обрел статус культового, закрепив за Сергеем Бодровым-младшим образ национального киногероя", - сказано в исследовании.

На втором месте рейтинга расположился фильм "Остров" режиссера Павла Лунгина с Петром Мамоновым в роли праведного старца, а замкнула тройку лидеров лента Александра Котта "Брестская крепость", реконструирующая хронику самого начала Великой Отечественной войны.

Также в число десяти лучших российских фильмов XXI века, по мнению пользователей проекта, вошли военная драма "В августе 44-го", спортивно-биографические картины "Легенда №17" и "Движение вверх", драма о космосе "Время первых", социальный триллер "Дурак", а также военные экшен-драмы "9 рота" и "Битва за Севастополь".

"Кроме того, в рейтинг попали такие народные хиты последних лет, как "Елки", "Лед 2", "Последний богатырь", "Холоп" и "Чебурашка", - отмечается в исследовании.

Список составлен на основе оценок российским фильмам, выходившим с 2000 года, и количества голосов пользователей проекта. Для анализа были использованы все оценки пользователей за время существования проекта "Кино", аудитория которого более 15 миллионов уникальных пользователей. Всего в базе проекта свыше двух миллионов оценок.