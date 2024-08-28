Роль олигарха, семья и любовь к Родине: интервью с Владимиром Сычевым

Новый сезон комедийного сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым в главной роли идет на телеканале ТНТ. Его персонаж Виктор Гнида — потерявший все деньги бизнесмен, который после побега из тюрьмы отправился в русскую деревню, чтобы «заземлиться». «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

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Владимир, какую трансформацию проходит ваш герой в сериале «Бедный олигарх»?

— Человек, имеющий все, падает на самое дно и с этого дна начинает постепенно вставать. И параллельно во всех этих трудностях с ним происходит сильное чувство — он влюбляется. Появляются друзья, с которыми он проходит определенный путь, и, несмотря на то, что некоторые черты характера с ним уже навсегда, есть моменты, которые меняют его и во многом заставляют пересмотреть ценности.

Можно ли сказать, что основная идея сериала очень сильно перекликается с современными реалиями — она про состоятельных россиян, которые уехали за границу и потеряли там все?

— Первый сезон «Бедного олигарха» писали именно в тот момент, когда произошла вся эта ситуация и на наших олигархов наложили санкции. Конечно, это все связано с современными реалиями и показывает, как человек меняется благодаря серьезному потрясению. И меняется на самом деле в хорошую сторону.

Встречали ли вы когда-либо людей, подобных вашему герою Виктору?

— На протяжении всей моей жизни было множество историй с людьми, которые, имея все, просто теряли это. Но также я знаю и тех, которые, наоборот, не имея ничего, поднимались, а потом теряли голову. Когда человек попадает в обстоятельства, связанные с большими проблемами и риском для здоровья, он будет цепляться и стараться выкарабкаться, как только возможно. Выкручиваться как уж на сковородке.

На что такие «Викторы» готовы сегодня, в такой непростой для страны ситуации?

— Человек с такими амбициями, с таким складом ума и с такими возможностями имеет серьезные рычаги, на которые он может надавить. Другой вопрос, что каждый «Виктор» может меняться по-разному. Один может озлобиться и вести себя как загнанный волк. А другой может понять, что неправильно жил.

Сериал «Бедный олигарх» — комедийный. Но так ли это? Возможно, сюжет про «смех сквозь слезы»?

— Конечно, сериал комедийный, но там и сатира, и есть моменты, которые глубоко трогают. Я за эти три сезона очень проникся к своему персонажу, какие бы выходки он ни совершал. Если посмотреть поглубже, Виктор ведь настоящий. Он умеет дружить. Он любит очень свою родину.

Вы снялись во множестве проектов. Большинство из них комедийные. Почему именно этот жанр?

— Во-первых, я сам по себе человек веселый и позитивный. Во-вторых, так получилось, что выстрелил фильм «Бабло», потом — сериал «Физрук», и мне стал и предлагать роли в этом направлении. Думаю, если бы зрители запомнили драматический или исторический проект с моим участием, то мне начали бы больше предлагать роли в этом направлении. Но даже в комедийных ролях можно сыграть так, чтобы показать серьезную драматургию, глубину.

Во многих ваших сериалах фигурирует тема семьи. Как вы думаете, насколько она важна сейчас?

— Семья — это самое важное в жизни каждого человека. Настоящая, полноценная, правильная семья… Любимая и любящая, понимающая и ценящая, в которую ты отдаешь все и которая тебе дает все взамен. И она для меня всегда будет важной и стоящей на первом месте. Потом уже друзья и все остальное.

Досье

Владимир Сычев родился 6 июня 1971 года в Москве. Первый раз актер оказался на съемочной площадке в 12 лет. Получил популярность благодаря ролям в «Ералаше». Окончил ГИТИС в 1993 году. В середине 1990-х ушел из профессии, однако чуть позже вернулся и запомнился публике по роли Алексея в сериале «Физрук». Сейчас на его счету множество ролей.