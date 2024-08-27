Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда»

Компании Light Studio и Russian World Vision объявили о старте съёмок семейной комедии «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым («СуперБобровы», «Левиафан»). Ещё было опубликовано множество кадров с площадки.

Проект расскажет о деде советской закалки, который решает воспитать своего внука настоящим мужчиной и достойным продолжателем рода Богдановых. Виктор Степанович не находит более простого решения, чем выкрасть собственного внука и отправиться с ним в незабываемое путешествие.

Также в фильме снимутся Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич, Виктория Клинкова, Ксения Радченко и другие. Кресло режиссёра занял Павел Воронин.

Премьера «Мужских правил моего деда» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.