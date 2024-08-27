Стартовал четвертый сезон сериала «Убийства в одном здании»

27 августа состоялась премьера первого эпизода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес. Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов.

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Главные роли, как и прежде, сыграют Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес и другие. Но в новом сезоне к актёрскому составу присоединится Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.