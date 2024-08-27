Герман-младший рассказал, что мешает снимать в России кино про науку

Съемки кино о достижениях науки и техники в России чаще всего упираются в нежелание продюсеров и стереотип о том, что оно не способно привлечь массового зрителя. Об этом «Парламентской газете» во вторник, 27 августа, рассказал режиссер и сценарист, автор фильмов «Гарпастум», «Довлатов» и «Воздух» Алексей Герман-младший.

© кадр из фильма

«Действительно, скажем, советский космический проект подарил нам и посадку на Венеру, и первую в мире фотографию обратной стороны Луны, и межпланетные станции и многое, многое другое. Это все интересные темы, которые действительно, на мой взгляд, сегодня в массовом кино мало представлены, — отметил Алексей Герман-младший. — И это только малая часть: вспомните, например, историю поисков нефти, атомный проект и так далее. Но у нас такие темы, как правило, не интересны продюсерам. Им кажется, что это не нужно зрителям. Но в реальности мы не знаем, как будет. Вполне возможно, что случится как раз наоборот — только прецедентов очень мало, чтобы судить».

Между тем, по словам собеседника издания, если начать принуждать кинематографистов снимать кино о достижениях науки и техники — неважно, советских или современных — ни к чему хорошему это тоже не приведет.

«Достойное кино на эти темы сможет снять только тот, кто ими горит, — подчеркнул Алексей Герман-младший. — Кто искренне ими интересуется, кто способен с уважением отнестись к ним самим, к их участникам и свидетелям. Возможно, тут имеет смысл организовать некий всероссийский конкурс по поиску талантов. Но не уверен, нужно подумать».

Напомним: ранее Минпросвещения выпустило сборник методических рекомендаций, куда помимо прочего вошли и темы для отражения в массовом кино. Ведомство предлагает больше внимания уделять приключенческому кино об ученых и изобретателях и в доступной форме рассказывать о знаковых достижениях страны: от советского атомного проекта до разработки вакцины против COVID-19.