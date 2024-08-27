Вышло расписание выхода четвертого сезона «Убийства в одном здании»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
27 августа состоялась премьера первого эпизода сериала «Убийства в одном здании». Шоу рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.
Новые серии будут появляться раз в неделю вплоть до выхода финала 29 октября. Всего в новый сезон вошло 10 эпизодов. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 27 августа
2-я серия 3 сентября
3-я серия 10 сентября
4-я серия 17 сентября
5-я серия 24 сентября
6-я серия 1 октября
7-я серия 8 октября
8-я серия 15 октября
9-я серия 22 октября
10-я серия 29 октября