Сериал «Йеллоустоун» получит шестой сезон — без Кевина Костнера

Как сообщают журналисты Deadline, сериал «Йеллоустоун» всё-таки продлят на шестой сезон несмотря на уход Кевина Костнера из проекта. Источники издания отмечают, что сделка ещё не заключена, однако переговоры о выходе продолжения шоу уже ведутся.

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Напомним, Костнер ушёл из сериала из-за занятости в саге «Горизонты» — история Джона Даттона в шоу официально завершена. Затем актёр отметил, что больше не вернётся к своему персонажу, в том числе в будущих продолжениях.

«Йеллоустон» — один из самых популярных сериалов Paramount Pictures, стартовавший в 2018 году. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок.