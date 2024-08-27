Дмитрий Дюжев превратится в Джо Байдена

Занимательная история станет основой сюжета нового сериала "Гудбай" (16+).

© кадр из фильма

По сценарию Джо Байден решил лично разобраться, почему его санкции не работают, и инкогнито прилетел в Россию.

Однако приезд в другую страну начался с неудач - в первый день он потерял документы. Но его новый русский друг помог ему с жильем и устроил на работу, чтобы помочь накопить деньги на билет и вернуться в Америку. В это время агенты ЦРУ, разыскивая по всей России президента, случайно увезли в США похожего на него русского пенсионера, пишет телеграм-канал Культурный шок.

Известно, что роль Байдена досталась Дмитрию Дюжеву. Он рассказал:

- Мне очень любопытно узнать, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. У нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство. Главное - показать характер героя, который будет отличаться от прототипа в силу специфики жанра. Могу гарантировать, что это будет добрая, жизненная и смешная история.

А недавно выяснилось, какие фильмы предпочитают смотреть самарцы.