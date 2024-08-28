Лучшие игровые и документальные кинопроекты назвали в Санкт-Петербурге

На кинофестивале «Лендок» в Санкт-Петербурге прошел конкурс проектов игрового и документального кино. Лауреатам помогут претворить задуманное в жизнь, передает телеканал «МИР 24».

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Лучшим игровым проектом назвали работу режиссера Дастана Мадалбекова «Потанцуйте с мамой», среди документальных победил «Эльбрус» Ивана Мошнякова.

«Было показано много картин стран СНГ, и питчинг сегодня, я считаю, достаточно хорошо прошел. Было очень много интересных проектов. Особенно мне понравился фильм "Потанцуйте с мамой"», – сказала кинопродюсер Анжелика Пашкова.

За пять дней гостям фестиваля показали 36 фильмов российских и зарубежных режиссеров. В том числе картины из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Грузии.