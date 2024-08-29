Опубликован трейлер якутского фильма «‎Чума»

Драма "Чума" режиссера Дмитрия Давыдова выйдет в кинотеатрах 19 сентября.

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В основе сюжета - взаимоотношения двух неполных семей из якутского села. После того, как робкого Ивана на глазах у сына избивает самоуверенный сосед, подросток начинает больше времени проводить с обидчиком отца из-за разочарования в последнем.

В ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов и другие.

"Чума" - одна из премьер фестиваля актуального российского кино "Маяк" 2023 года, где она была отмечена наградой за лучшую режиссуру.

Фильм выиграл приз кинофестиваля Федерации Международной прессы ФИПРЕССИ на фестивале GoEast в Висбадене.

На Lucania Film Festival в Италии фильм получил специальное упоминание жюри в секции "Лучший полнометражный игровой фильм".

Проект представлен в программе игрового кино Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival и принимает участие в международном конкурсе XVII Международного кинофестиваля "Восток & Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге.

Также "Чума" будет показана в программе киносмотра Native Spirit в Великобритании.