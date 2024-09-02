Какие фильмы ждать осенью 2024
Осень 2024 года обещает стать ярким временем для кинолюбителей, предлагая широкий спектр новых релизов, от долгожданных блокбастеров до независимых картин, которые могут стать сенсацией сезона. «Рамблер» расскажет о самых ожидаемых фильмах, которые стоит увидеть этой осенью.
Гладиатор 2 (реж. Ридли Скотт)
Спустя годы после выхода оригинального «Гладиатора», Ридли Скотт наконец-то вернулся к своему знаменитому проекту. За это время концепция фильма несколько раз кардинально менялась, но теперь съемки уже в самом разгаре. Хотя детали сюжета пока держатся в секрете, не меньшее внимание привлекает и звездный состав актеров. В главной роли зрители увидят Пола Мескала, известного по сериалу «Нормальные люди» и номинированного на «Оскар» за фильм «Солнце мое». Мескал считается одним из самых перспективных актеров своего поколения, что обещает сделать продолжение еще более интригующим.
Битлджус 2 (реж. Тим Бертон)
Тим Бертон и Майкл Китон еще с 90-х годов планировали вернуться к созданию продолжения культового фильма «Битлджус», рассматривая даже идею отправить героев на Гавайи. Однако реальная работа над сиквелом началась лишь спустя 25 лет. В новой части вернутся не только Китон, но и Вайнона Райдер, а также Кэтрин О’Хара. К ним присоединится Дженна Ортега, с которой Бертон уже работал на проекте «Уэнсдей». Также в фильме сыграют Моника Белуччи, которая исполнит роль жены Битлджуса, и Уиллем Дефо в образе призрачного полицейского, бывшего каскадера при жизни. Зрителям стоит ожидать очередную черную комедию, насыщенную фирменным стилем Бертона и темами о семейных ценностях.
Культовые экранизации литературных произведений
Рыцари Альто (реж. Барри Левинсон)
Проект «Рыцари Альто» долгие годы оставался в разработке с момента своего задумки в 1970-х годах. Студии неоднократно отказывались от его реализации, пока за дело не взялся Барри Левинсон, известный своей работой над фильмом «Человек дождя», который принес ему «Оскар». Главная особенность фильма — исполнение обеих центральных ролей, Фрэнка Костелло и Вито Дженовезе, одним актером — Робертом Де Ниро. Этот смелый выбор обещает сделать фильм уникальным и выделяющимся среди других криминальных драм.
Джокер: Безумие на двоих (реж. Тодд Филлипс)
Во второй части культового фильма «Джокер» главный герой, Артур, встретит свою новую спутницу, столь же загадочную и нестабильную личность. Ожидается, что их история любви будет переосмыслена и представлена как драматическое исследование нездоровых отношений. Необычным решением стало приглашение Леди Гаги на главную женскую роль, что подчеркивает намерение создателей сделать фильм мюзиклом. Этот экспериментальный подход придаст фильму особую атмосферу и глубину.
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