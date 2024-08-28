Как скажется на популярности «Зимородка» уход одного из ключевых персонажей

В преддверии нового сезона турецкой драмы «Зимородок» Таро Эмир Текин, исполнивший роль Кайи Сонмеза, подтвердил, что больше не будет принимать участие в съемках сериала. Об этом он объявил на свадьбе своих коллег Берил Позам и Эрсина Арыджи, отметив, что его ждет новая работа от платформы Netflix. Новость об уходе Текина из «Зимородка» всполошила всех поклонников франшизы: ее обсуждали громче, чем свадьбу турецких актеров. Насколько вредит кинопроектам уход или смена действующих героев и как может развиваться дальнейший сюжет сериала «Зимородок», выясняла «Вечерняя Москва».

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Что будет с сюжетом

Как рассказал кинокритик Сергей Сычев, если по какой-то причине человек не может принимать участие в съемках кино, существует известная практика замены одного актера на другого.

«Если по сюжету герой действительно важен и зрители его любят, создатели картины идут на такой шаг. В основном эту практику используют в длинных проектах: мыльных операх, турецких или латиноамериканских сериалах. В "Санта-Барбаре", к примеру, заменяли одного актера другим», — пояснил Сычев.

Второй вариант, который используют сценаристы в случае ухода одного из актеров, — расправа над героем, сказал эксперт.

«По этой методике в начале нового сезона зачитывается прощальное письмо, где герой сообщает, что неожиданно бросил всех, уехал далеко и неизвестно на сколько, но пообещал вернуться. Драматургически это позволяет закрыть отсутствие актера на съемочной площадке», — уточнил кинокритик.

Также в некоторых случаях на место выбывшего персонажа придумывают героя с похожими качествами, отметил Сычев.

«Если создателям картины драматургически необходим персонаж, которого играл выбывший актер, то на его место просто подбирается другой герой с похожими чертами характера. Например, если это герой-весельчак, в сюжет могут ввести другого похожего на него персонажа, и баланс быстро восстановится. Так что проблема ухода актеров в мире кино вполне решаемая», — считает эксперт.

Как отреагирует зритель

По мнению собеседника «ВМ», в случае замены актера зритель поначалу испытывает дискомфорт, но через несколько серий привыкает, если актер играет достойно.

«В голливудских блокбастерах одного и того же Человека-Паука в течение 20 лет играли совершенно разные актеры. И каждый раз, встречаясь с новым исполнителем роли, зритель, сжав зубы, сначала негодовал, но в итоге привыкал к новому лицу. Поэтому очень легко на ту же роль можно найти нового актера и сделать вид, что ничего не произошло», — считает Сычев.

Однако даже если персонажа просто выведут из сериала, никем не заменив, зритель привыкнет и к такому развитию сюжета, заверил кинокритик.

«Например, в сериале «Ликвидация» героя Сергея Маковецкого убили в самых первых эпизодах, хотя изначально обещали зрителю, что он будет одним из главных героев сериала. Скорее всего, он не смог согласовать съемки разных проектов и у него появились накладки в расписании, либо бюджет не позволил оплачивать его гонорары. Но несмотря на то, что самый яркий персонаж по сюжету погиб, зрители продолжили смотреть сериал и переключили свое внимание на героев Владимира Машкова и Михаила Пореченкова», — напомнил эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что если сама история близка зрителю, он продолжит смотреть ее, даже если кто-то из героев покинет каст.