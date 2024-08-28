Рецензия на фильм «Виды доброты» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо

В сети вышли «Виды доброты» — новый фильм автора «Бедных-несчастных», «Лобстера» и «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Главные роли вновь сыграли Эмма Стоун и Уиллем Дефо, к которым присоединился Джесси Племонс, удостоенный за эту работу актерского приза в Каннах. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась антология из трех по-разному мизантропических новелл.

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«Виды доброты» — второй за год фильм Йоргоса Лантимоса после увенчанных россыпью призов «Бедных-несчастных». Такая производительность говорит то ли о завидной творческой форме, то ли о склонности к графомании. В случае с Лантимосом речь идет, видимо, о чем-то среднем: альманах из трех новелл был снят в рамках разрядки от предыдущего сложнопостановочного проекта. Этим объясняется и частично перекочевавшая в новый фильм команда — прежде всего дуэт Эммы Стоун и Уиллема Дефо.

Дата выхода: 27 августа;

Страна: Ирландия, Великобритания, США, Греция;

Продолжительность: 2 час 44 минуты;

Режиссер: Йоргос Лантимос;

В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Хонг Чау, Маргарет Куолли.

Итак, строгий начальник (Дефо) заставляет подчиненного (Джесси Племонс) ходить в дурацкой водолазке, читать на ночь «Анну Каренину» и участвовать в ДТП. Безутешный полицейский (снова Племонс) не рад возвращению супруги (Эмма Стоун), которую некоторое время считали без вести пропавшей. Дело в том, что, по мнению мужа, женщина, которая уминает шоколад (который раньше терпеть не могла) и не может влезть в старые балетки, — это не его жена.

Наконец, муж и жена (Племонс и Стоун) разыскивают новую последовательницу для культа, поклоняющегося воде. Согласно установкам, новенькая обязательно должна быть близняшкой — причем единственной выжившей в паре. Вскоре на скаутов самостоятельно выходит блондинка (Маргарет Куолли), которая готова принести себя в жертву ради оккультной карьеры сестры-ветеринара. Заметим, что во всех новеллах фигурирует загадочный персонаж по имени RMF (Йоргос Стефанакос), инициалы которого украшают и каждый подзаголовок.

Новичком в команде Лантимоса стал Племонс, и, как и в случае Стоун, эта встреча — настоящая удача. Супруг Кирстен Данст уже получил за свою работу приз в Каннах и продолжит сотрудничество с греческим постановщиком над его следующим проектом под названием «Бугония», где его партнершей вновь станет Эмма Стоун. Для характерных актеров, склонных к эксцентрике, работа с Лантимосом — это, безусловно, подарок судьбы. Одногодки Племонс и Стоун уверенно идут к тому, чтобы стать экранными символами нового потерянного поколения — городских невротиков, склонных к разврату и больным фантазиям, из-за которых они всю жизнь мучаются чувством вины. Работа с этими образами приносит очевидные результаты.

Стоун уже второй заработала «Оскар» на «Бедных-несчастных», Племонсу же в контексте новостей о русском сериале про Джо Байдена хочется пожелать в ближайшем будущем сыграть Бориса Ельцина.

Лантимос дарит своим актерам не просто яркие роли, но эпизоды-мемы вроде танца Стоун на парковке, который стал эффективным вирусным элементом продвижения картины. Таких сцен в «Видах доброты» хватает у каждого из центральной троицы. Кое-что перепало и Маргарет Куолли — актрисе, менее склонной к гротеску, которая в том числе по этой причине в свите Лантимоса вынуждена обеспечивать яркий фон.

Для «Видов доброты» Йоргос реанимировал тандем со своим соотечественником Эфтимисом Филиппу. Его сценарии лежат в основе «Клыка», «Альп» и «Лобстера» — фильмов, которые сделали Лантимосу репутацию среди фестивальной публики и обеспечили ему профессиональное путешествие в Америку. Таким образом, новую картину удобно трактовать как возвращение к истокам — к жанру абсурдистской драмы, напичканной максимально жесткими метафорами. Этот взгляд до известной степени верен: в «Видах доброты» есть простреленная рука, отрезанный палец, изнасилование под снотворным, просмотр домашнего порно со слезами на глазах и другие малоприятные эпизоды. После хоррора («Убийство священного оленя»), исторической трагикомедии («Фаворитка») и гендерного фэнтези («Бедные-несчастные») режиссер вернулся к изображению мира, очень похожего на усредненную реальность Европы или Америки — фильм снимался в Новом Орлеане.

Однако на самом деле, постоянно меняя стилистику, сценаристов и прочий инструментарий, Лантимос остается верен своему основному мотиву. Фундамент каждого его фильма — это идея, что в основе любой человеческой деятельности лежит невроз, который бросает нас в объятия друг друга или провоцирует вспышки властной жестокости.

Фильмография Йоргоса — настоящая энциклопедия изобретательно придуманных невротических проявлений, причем доказательства магистральной мысли он с удивительным упорством находит в любых жанрах и эпохах. Собственно, изощренность Лантимоса является тем качеством, которое раз за разом компенсирует драматургические издержки. Ведь если человеком правит не Бог, рок или настоящие чувства, а одна лишь неврастения, то и настоящая трагедия или хотя бы драма невозможна. Единственный жанр, подходящий этой проблематике, — анекдот. По этой причине Лантимос раз за разом раздувает хронометраж, выдумывает диковинных зверей, дополняет королевские игры скабрезными дисциплинами или, как в последнем фильме, выдает за издевательский сборник нравоучительных новелл в духе Льва Толстого.

Русского классика мы вспомнили неслучайно — именно «Анну Каренину» Дефо заставляет читать Племонса в первой части «Видов доброты». Присутствие великой литературы — это вообще характерная черта фильмов Лантимоса. «Убийство священного оленя» ссылалось на «Ифигению в Авлиде», для «Фаворитки» сценарист Тони Макнамара перелопатил «Стакан воды» Эжена Скриба, ну а «Бедные-несчастные» опирались сразу на «Франкенштейна» и «Пигмалиона». В известном смысле эти отсылки носят саморазоблачительный характер.

«Анна Каренина» — известный материал для психоаналитических исследований, однако великим романом ее делает совсем не это. В кадрах с томиком Толстого, который работодатель навязывает сотрудникам, хочется увидеть трезвое понимание режиссером своего места в искусстве. Впрочем, с точки зрения современной поп-культуры каждый фильм Лантимоса незаменим: мемы с кадрами из «Видов доброты» наверняка будут популярны даже у тех, кто и кино-то не интересуется.

Фильм «Виды доброты» (Kinds of Kindness) вышел на Amazon Prime Video.