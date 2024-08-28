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В России покажут фильм о выдающихся шахматистах из стран БРИКС

В Москве проходит премьера документального фильма «БРИКС. Чемпионы», рассказывающего о знаковых шахматистах XX века. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

В России покажут фильм о выдающихся шахматистах из стран БРИКС
© РИА Новости

Выпуск ленты приурочен к 100-летию Международной шахматной федерации, а также Федераций шахмат России и Бразилии. В частности, в фильме рассказывается о жизни и спортивной карьере Александра Алехина и бразильского гроссмейстера Энрике Мекинга.

В создании фильма участвовали советник премьер-министра России и бывший министр спорта Олег Матыцин, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, шахматист Сергей Карякин, чемпионы мира из Китая Дин Лижень и Хоу Ифань и другие известные игроки из стран БРИКС.

Фильм является проектом Россотрудничества и Федерации шахмат РФ. Картина вышла при поддержке МИД России.

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