В России покажут фильм о выдающихся шахматистах из стран БРИКС

В Москве проходит премьера документального фильма «БРИКС. Чемпионы», рассказывающего о знаковых шахматистах XX века. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

Выпуск ленты приурочен к 100-летию Международной шахматной федерации, а также Федераций шахмат России и Бразилии. В частности, в фильме рассказывается о жизни и спортивной карьере Александра Алехина и бразильского гроссмейстера Энрике Мекинга.

В создании фильма участвовали советник премьер-министра России и бывший министр спорта Олег Матыцин, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, шахматист Сергей Карякин, чемпионы мира из Китая Дин Лижень и Хоу Ифань и другие известные игроки из стран БРИКС.

Фильм является проектом Россотрудничества и Федерации шахмат РФ. Картина вышла при поддержке МИД России.