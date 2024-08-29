Начались съемки сериала «‎Находка века» с Урсуляк и Верником

Стартовали съемки приключенческого комедийного 8-серийного проекта "Находка века".

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Производством проекта занимается Originals Production и MEM Cinema Production для онлайн-кинотеатра Okko. Режиссером-постановщиком выступил Сэм Литовчин.

Сюжет разворачивается вокруг Дианы - она с головой погружена в науку, является специалистом по древнейшей истории, пишет диссертацию о роли женщины в Ветхом Завете, а также мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин.

Для работы над докторской Диана прилетает в Ереван, где в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева Ковчега. Учёная отправляется в опасное приключение вместе с обаятельным аферистом Аветом и полицейским-искусствоведом Рубеном.

На поиски святыни также приезжают представители древнейшего Ордена, поэтому Диане нужно не только разыскать реликвию, но и опередить адептов. Девушке предстоит раскрыть загадку Всемирного потопа и сделать самую главную находку в жизни, навсегда изменив отношение к друзьям, родным и близким.

В ролях: Дарья Урсуляк, Арам Вардеванян, Эрик Яралов, Полина Ауг, Микаел Джанибекян, Беник Аракелян, Алена Хмельницкая, Игорь Верник, Левон Арутюнян и другие.