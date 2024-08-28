В Госдуме посоветовали молодежи смотреть фильмы Андрея Тарковского

Нынешнему поколению его творчество должно быть «понятно и нужно».

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Рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.

«У нас очень много фильмов. Я думаю, что это должны быть фильмы, во-первых, динамичные, потому что современная молодёжь привыкла к динамичным фильмам. Это, безусловно, должны быть комедии, в том числе Гайдая. Это должны быть фильмы о Великой Отечественной войне: "Солдатами не рождаются", "А зори здесь тихие". Конечно, обязательно фильмы Тарковского. Потому что они опережали своё время, они должны сегодня быть очень понятны молодёжи. В наше время это были фильмы для интеллектуалов, а сегодня такие фильмы, я думаю, очень нужны. Есть, что смотреть. У нас очень богатое наследие».

Ранее критик назвал условие, при котором российские кинотеатры смогут вернуться к прежнему уровню доходов. Для этого отечественная индустрия должна выпускать 300-400 картин ежегодно. Сейчас стоимость билета на показ фильма оправданна. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Роман Григорьев.