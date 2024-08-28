В Москве открылся фестивальный проект «Нашего кино»

Фестивальный проект «Нашего кино» стартовал в Москве, в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС). Проект создан при поддержке Главного командования ВКС.

В торжественной церемонии открытия фестивального проекта приняли участие: начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин, генерал-майор Игорь Вадимович Сулим, советский и российский журналист, телеведущая, режиссёр и публицист, главный редактор телеканала «Кто есть Кто» (НТВ-Плюс) Ирина Анатольевна Мишина, генеральный директор национального авиационного журнала «Крылья Родины» Дмитрий Юрьевич Безобразов, директор международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова Лина Давидовна Богатырь, куратор фестивального проекта Марина Владиславовна Филиппова.

«В рамках этого фестиваля зрители смогут познакомиться с трудами российских и советских режиссеров разных эпох, разных жанров, разных стилей. Одни философские, другие основаны на произведениях классической литературы, третьи современные», - поделился начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин

Фестивальный проект открылся показом документального фильма «План генерала Ватутина» (2023 год), идея и сценарий - Ирины Мишиной, режиссер - Виктор Ющенко. Фильм - финалист XVIII Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, 2023 года.

Перед началом просмотра в фойе зрители могли ознакомиться с персональной выставкой победителя всеармейского конкурса «Армия России. Фотовзгляд-2020», фотохудожника ЦОК ВКС Ольги Шацкой «Герои СВО!». На фотографиях запечатлены участники специальной военной операции.

«По задумке организаторов гости в рамках фестивального проекта смогут не только посмотреть фильмы, но и узнать о съёмочном процессе, прогуляться по местам культовых кинолент. Кроме того, пройдут творческие встречи, мастер-классы, лекции», - рассказала куратор фестивального проекта «Нашего кино» Марина Владиславовна Филиппова.

Зрителями первого мероприятия в рамках фестивального проекта стали военнослужащие и члены их семей, ветераны и гражданский персонал ВКС.

Сетевое-издание «Вести Подмосковья» выступает информационным партнером фестивального проекта.