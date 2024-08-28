Начались съемки ленты «Вернуться в реальность» с Мадсом Миккельсеном

По данным издания Hollywoodreporter, стартовал съёмочный процесс чёрной комедии «Вернуться в реальность». Её режиссёром выступает Андерс Томас Йенсен, постановщик «Рыцарей справедливости».

Главную роль в ленте сыграл Мадс Миккельсен, известный по лентам «Ещё по одной», «Меч короля» и сериалу «Ганнибал». «Вернуться в реальность» описывается как смесь драмы и криминальной комедии с ограблением банка и двумя очень разными братьями.

Сюжет ленты рассказывает о том, как вор Анкер выходит из тюрьмы и хочет вернуть деньги, украденные во время ограбления, но единственный, кто знает, где зарыто награбленное, — это его брат Манфред, который страдает от личной психологической травмы.

Премьера ленты в Дании состоится осенью 2025 года. Про выход в мире пока не говорят.