Союз кинематографистов РФ назначил главу гильдии киноведов и кинокритиков

Кинокритик и режиссер Наталия Примакова избрана президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, сообщили в союзе.

"Поздравляем Гильдию киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России с избранием руководства гильдии по рейтинговому заочному голосованию (в дистанционном формате). Наталия Валерьевна Примакова избрана президентом, а Николай Анатольевич Майоров - вице-президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России", - отмечается в сообщении.

Примакова - кинокритик, сценарист, режиссер, автор более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. Майоров - специалист-реставратор архивного кино, киновед, журналист, режиссер-оператор, продюсер, автор более 50 статей по истории кино и кинотехники, опубликованных в России и за рубежом.