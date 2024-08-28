Умерла снявшаяся в ста фильмах звезда Болливуда Сухасини Дешпандэ

Ушла из жизни Сухасини Дешпандэ, звезда Болливуда и маратхиязычного кино Индии - оба сегмента индустрии базируются в Мумбаи.

К слову, первый полнометражный фильм в стране был снят именно на языке маратхи.

Актриса, снимавшаяся с двенадцати лет, появляется по меньшей мере в ста картинах. Лента с ее участием "Сингам" стала хитом Болливуда и шла в международном прокате.

Звезда отошла в своем доме в Пуне 27 августа. Причина и детали не названы. Тело актрисы кремируют сегодня.