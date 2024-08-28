Дата выхода и сюжет фильма «Крейвен-охотник»

Зимой 2024 года в мировой прокат выйдет фильм «Крейвен-охотник» — боевик, основанный на истории суперзлодея Сергея Кравинова, одного из ключевых врагов Человека-паука. Лента станет частью киновселенной Sony — в нее входят такие проекты, как «Веном», «Морбиус» и «Мадам Паутина». Причем это будет первый супергеройский фильм студии с рейтингом R — значит, на экране зрители увидят много жестоких и кровавых сцен. «Лента.ру» рассказывает, кто такой Крейвен-охотник, что известно о сюжете и актерском составе фильма, а также называет дату его выхода.

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«Крейвен-охотник»: главное о фильме

Оригинальное название: Kraven the Hunter

Жанр: супергероика, боевик, триллер

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Джей Си Чендор

Студия: Sony Pictures

Когда выйдет: 2024 год

Покажут ли в России: неизвестно

Основа: комиксы Marvel Comics

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Фред Хехинджер, Ариана Дебоуз и другие

Дата выхода

Дата премьеры «Крейвена-охотника» неоднократно менялась. Изначально картину планировали выпустить в январе 2023-го, позже ее релиз сместили на октябрь того же года.

Летом 2023-го релиз пришлось вновь перенести — на этот раз из-за забастовки Гильдий актеров и сценаристов США. В качестве новой даты премьеры выбрали 30 августа 2024 года. Однако и она не стала окончательной: в апреле 2024-го выход фильма перенесли еще почти на полгода вперед.

Премьера фильма «Крейвен-охотник» запланирована на 13 декабря 2024 года

По слухам, финальный перенос «Крейвена» был связан с провалом предыдущей супергеройской ленты Sony — фильма «Мадам Паутина». Картина, вышедшая в прокат в феврале 2024-го, получила низкие отзывы от критиков и зрителей, а также собрала всего 100 миллионов долларов в прокате при бюджете в 80 миллионов. Причем окупившимся фильм считается только если его сборы превышают бюджет минимум вдвое.

В сети предположили, что таким образом студия Sony хочет дистанцироваться от провальной «Паутины» и выпустить ленту о Крейвене-охотнике уже после «Венома: Последний танец» — триквела самого успешного фильма во франшизе SSU. Третья часть «Венома» выйдет в международный прокат 24 октября 2024 года.

Сюжет

В центре сюжета фильма — русский эмигрант Сергей Кравинов (Аарон Тейлор-Джонсон), также известный как Крейвен-охотник. Картина расскажет, как Охотник получил свои силы, а также сфокусируется на сложных отношениях между Сергеем и членами его семьи — отцом Николаем (Рассел Кроу) и младшим братом Дмитрием (Фред Хехинджер).

Кто такой Крэйвен-охотник

Крейвен-охотник — герой комиксов Marvel и один из культовых врагов Человека-паука. По комиксам, Кравинов родился в СССР, а позже эмигрировал в США вместе со своим отцом Николаем. Кравинов не обладал никакими сверхспособностями, зато годами оттачивал свои навыки и усердно тренировался, чтобы стать лучшим охотником в мире. Он долгое время выслеживал диких животных, а после решил открыть охоту на самого опасного зверя — человека. В итоге главной целью Сергея стал Человек-паук, с которым Крейвен неоднократно сражался на страницах комиксов. Кстати, по комиксам злодей так и не обзавелся суперсилами. Для того чтобы улучшить свои физические показатели, Крейвен-охотник употреблял травяные сыворотки. Эти препараты обостряли его инстинкты, давали ему сверхчеловеческую силу, скорость и выносливость. Кроме того, для охоты Кравинов использовал современные технологии и даже обращался к магии.

В трейлере картины показали, что киноверсия Крейвена все же будет обладать сверхспособностями — силами Сергея Кравинова наделит львиная кровь. Вероятно, герой сможет понимать диких животных.

Соперниками Охотника в фильме станет киллер Иностранец (Кристофер Эббот) и Носорог (Алессандро Нивола) — еще один враг Человека-паука из комиксов. Однако персонаж Нивола, скорее всего, обретет свои силы только в конце картины и станет полноценным антагонистом уже во второй части «Крейвена».

Производство

«Крейвен-охотник» мог дебютировать в кино больше десяти лет назад. Изначально именно этот антигерой должен был стать главным соперником Человека-паука в продолжении культовой трилогии Сэма Рейми. Однако в 2010 году производство «Человека-паука 4» отменили, а франшизу о дружелюбном соседе решили перезапустить.

Судьба Крейвена долгое время оставалась в подвешенном состоянии. Предполагалось, что его покажут в фильме о «Зловещей шестерке» — команде суперзлодеев, которые противостоят Человеку-пауку — однако этого так и не случилось.

В какой-то момент «Крейвена-охотника» даже хотели сделать частью киновселенной Marvel

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер предлагал включить героя в фильм, однако из-за проблем с правами на персонажа сделать это не удалось.

О появлении «Крейвена-охотника» на больших экранах вновь заговорили в 2017 году, когда компания Sony объявила о создании собственной супергеройской киновселенной. В 2018 году появилась информация, что сольный фильм об Охотнике запущен в разработку. Тогда же на должность сценариста пригласили Ричарда Уэнка («Великий уравнитель»). В 2021-м пост режиссера занял Джей Си Чендор («Самый жестокий год»). В сценарную группу также вошли Артур Маркам («Анчартед: На картах не значится») и Мэтт Холлоуэй («Железный человек»).

Оператором картины стал Бэн Дэвис. До этого Дэвис уже снимал масштабное супергеройское кино — он работал над «Стражами Галактики», «Доктором Стрэнджем» и вторыми «Мстителями»

Съемки американского супергеройского боевика Джея Си Чендора стартовали весной 2022 года в Великобритании и завершились в конце июня.

Аарон Тейлор-Джонсон, который играет Крейвена, рассказал, что фильм снимали с использованием реальных декораций, а не полностью на зеленом экране, как это принято в современных супергеройских блокбастерах.

Первый трейлер фильма был опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony летом 2023 года. Второй трейлер появился в сети в августе 2024-го.

Актерский состав

В 2021 году стало известно, что главную роль в картине сыграет Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Каскадеры»). Актер рассказал, что для подготовки к роли он учился передвигаться на четвереньках и даже преследовал оленя, чтобы проникнуться духом персонажа.

Когда ты говоришь что-то вроде «я величайший охотник всех времен», ты должен должен быть уверен, что это реально и глубоко, что это действительно возможно Аарон Тейлор-Джонсон исполнитель роли Крейвена-охотника

Интересно, что актер был не единственным кандидатом на роль Охотника. Персонажа также могли сыграть Брэд Питт, Киану Ривз и Адам Драйвер. Студия Sony решила остановить выбор на Тейлоре-Джонсоне после того, как увидела его работу в фильме «Быстрее пули».

Какие актеры сыграют в фильме «Крейвен-охотник»

Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») — Сергей Кравинов, также известный как Крейвен-охотник. Молодую версию персонажа будет играть Леви Миллер («Излом времени»);

Рассел Кроу («Гладиатор») — Николай Кравинов, отец Сергея;

Фред Хехинджер («Белый лотос») — Дмитрий Смердяков, также известный как Хамелеон. Младший брат Сергея;

Ариана Дебоуз («Мир Дикого Запада») — Калипсо, жрица вуду, возлюбленная и союзница Крэйвена;

Кристофер Эббот («Бедные-несчастные») — Иностранец, наемный убийца и один из антагонистов фильма;

Алессандро Нивола («Без лица») — Алексей Сицевич, также известный как Носорог.

Кстати, в касте «Крейвена-охотника» есть и актер из России. Небольшую роль в фильме сыграл Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита») — правда пока неизвестно, какого именно персонажа он воплотит на экране.