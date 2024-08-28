Завершился фестиваль документального контента ORIGINAL+Doc

В Москве завершился второй фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, где были показаны премьерные документальные фильмы - оригинальные проекты российских онлайн-кинотеатров. Фестиваль проводился в рамках Московской международной недели кино (ММНК). "РГ" - генеральный информационный партнер мероприятия.

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Все проекты оценивали два профессиональных независимых жюри - профильные эксперты в сфере кинематографа (режиссеры Сергей Дебижев (председатель) и Юлия Бобкова, а также - художник Елена Окопная и представители СМИ - Наталья Баринова - ТАСС (председатель), Евгения Смурыгина - "Москва 24" и Telegram-канал "Федор, Бонд и Чук"). Итоги голосования были объявлены после просмотра всех конкурсных работ на церемонии награждения:

Гран-при фестиваля как cамый оригинальный документальный проект получил фильм "Дедлайн" от онлайн-кинотеатра Kion. Награду в номинации "Самый ожидаемый документальный проект" получил сериал "Кислород. Эверест", PREMIER. Сразу же после фестиваля были представлены постер и трейлер проекта. "Кислород. Эверест" рассказывает, как после штурма высочайших вершин мира - Броуд-Пик и К2 - Виталий Лазо, у кого за плечами более 30 высотных экспедиций, в том числе первовосхождение в Антарктиде, отправляется в новое опасное путешествие. Вместе с напарником они планируют покорить Эверест без помощи проводников-носильщиков и кислорода и спуститься с вершины на лыжах. Это приключение на грани возможностей, на грани разумного, на грани жизни и смерти...

Писательница Зоя Богуславская, которой посвящен фильм "Золотой век Зои Богуславской", Kino1TV, признана жюри самой оригинальной героиней. Напомним, что Зое Борисовне исполнилось 100 лет. Приз в номинации "Оригинальный герой" вручен в совокупности тем, кому посвящен сериал "Со всеми бывает", Kion. Это люди с особенностями ментального развития, в том числе и звезды, такие, как Стас Пьеха, блогер Денис Кукояка, которые не побоялись рассказать правду о себе.

Две награды у проекта "Земля виноделов", Rutube/Premier . За лучшую режиссуру премировали Ивана Вдовина. На фестивале эта награда называется "Оригинальное режиссерское видение". Вторая награда - за самую оригинальную коллаборацию - две платформы объединились, чтобы создать этот проект.

Также два приза получил сериал "Семьдесят два", Premier. Жюри наградило его за оригинальную историю. И приз "РГ" был присужден именно этому проекту, нестандартно рассказывающему об одном из ярчайших эпизодов в истории российского хоккея.

Награда за оригинальное операторское видение вручена сериалу "Северный морской путь", платформы "Смотрим". Масштабный проект снят на мировом уровне и раскрывает особенности русского Севера и людей, которые работают в тяжелых условиях.

Специальными дипломами жюри отмечены три проекта. "Как победить букмекера", Okko; "Эдем на Земле", Wink, рассказывающий о монастырских садах, и "Право женщин на море" - платформа ВГТРК "Смотрим".

Примечательно, что на фестивале совпали награды Индустриального жюри и Жюри СМИ. Журналисты также отдали гран-при фильму "Дедлайн", Kion. Это картина, которая выросла из одноименного сериала. Рассказывает о тех, кому за 60. Несмотря на возраст, герои умудряются выглядеть прекрасно и жить насыщенной жизнью.

Дипломы жюри СМИ присуждены еще двум проектам. Сериалам "Со всеми бывает", Wink и "Право женщин на море", "Смотрим".

Важно, что на фестивале были достигнуты первые договоренности по продвижению проектов. Так, сериал платформы Wink "Со всеми бывает" поддержат журнал Psychologies и радио "Зазеркалье".

В рамках новой программы "Биржа доков. Ищу стриминг" также состоялись первые сделки: платформа "Смотрим" покажет своей аудитории первый документальный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Харама (Жители святых мест)".Фильм - о священном для Якутии месте - Харама Хайата - и о живущих там людях, которые пытаются сохранить наследие предков, через легенды и устное народное творчество хотят привить любовь и трепетное отношение к уникальной якутской культуре. Но удастся ли им вообще сохранить свою священную гору и свою историю?

Ведутся переговоры по фильмам "Жванецкий" Вадима Плохотникова и "Крест" Сергея Дебижева (в прокате с 22 сентября 2024 года). Обе картины были представлены на специальных показах фестиваля. Стриминговые платформы скоро будут объявлены.

Илья Кривицкий, генеральный директор компании "Красный квадрат", соорганизатора фестиваля сказал следующее:

"Документалистика с каждым годом занимает все более весомую долю стримингового контента - это "честное кино", реальные истории, настоящие персонажи из жизни. За этим жанром большое будущее. В этом году участники программы Original+Doc получили не только доступ к хорошей площадке для творческого старта, но и возможность найти своего партнера среди ведущих стриминговых платформ для будущих проектов. "Красный квадрат" давно работает с жанром документального кино - это десятки фильмов самых разных направлений. Вне конкурсной программы фестиваля был показан и наш сериал "MONEYпуляторы", который вышел на онлайн платформе Start и стал достойным ответом фильму "Аферист из Tinder" от Netflix. К премьере готовится второй сезон "MONEYпуляторов". Это будет рассказ о рисках, которым ежедневно подвергается каждый из нас вне зависимости от возраста и социального статуса - жертвой мошенников, вымогающих деньги, может стать каждый. Свои невыдуманные истории расскажут реальные люди, включая знаменитостей".

Стоит подчеркнуть отдельно, что три проекта на фестивале были поддержаны Институтом развития Интернета (ИРИ), генеральным партнером фестиваля. Это "Северный морской путь", "Эдем на земле" и "Со всеми бывает".

Завершился фестиваль диджей-сетом, который был, как "дополненная реальность" ко внеконкурсному фильму "Нелюбимка". Сет вел Энди-Энди, участник группы, о которой снят фильм. А певец Niletto также приехал на фестиваль и оставался вместе со зрителями до его завершения.