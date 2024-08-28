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С потенциальными режиссёрами нового фильма про Джеймса Бонда уже ведут переговоры — СМИ

По данным британского издания Telegraph, кинокомпания EON Productions, известная благодаря постановке и производству серии фильмов о Джеймсе Бонде, начала встречаться и вести переговоры с потенциальными режиссёрами новой части франшизы.

С возможными режиссерами новой ленты про Джеймса Бонда ведут переговоры
© кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

Если верить СМИ, больше всего компания хочет поработать с режиссёром ленты «На Западном фронте без перемен» Эдвардом Бергером. Сам постановщик не выражал желания снять новую часть про Бонда.

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На западном фронте без перемен
Эдвард Бергер