С возможными режиссерами новой ленты про Джеймса Бонда ведут переговоры

По данным британского издания Telegraph, кинокомпания EON Productions, известная благодаря постановке и производству серии фильмов о Джеймсе Бонде, начала встречаться и вести переговоры с потенциальными режиссёрами новой части франшизы.

© кадр из фильма «Координаты «Скайфолл»

Если верить СМИ, больше всего компания хочет поработать с режиссёром ленты «На Западном фронте без перемен» Эдвардом Бергером. Сам постановщик не выражал желания снять новую часть про Бонда.