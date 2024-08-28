Создатели сериала «Кольца власти» обещают, что второй сезон будет лучше первого

Шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» рассказали, что учли замечания знатоков мира Толкина и пообещали сделать второй сезон «во всем больше и лучше».

© кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Во втором сезоне мы гораздо лучше знаем наших актеров, их голоса и то, как они воплощают своих персонажей. Теперь мы можем сразу начинать с захватывающих моментов, ведь все фигуры уже расставлены на доске, и игра началась. Мы можем начать с грохота. Саурон делает ходы, и он никогда не замедляется – как и шоу»,- сказал шоураннер Джон Д. Пэйн.

Другой шоураннер Патрик МакКей добавил, что первый сезон был необходим для нахождения «своей ниши» и утверждения тона сериала.

«Мы гордимся первым сезоном и его успехом, но если мы не улучшаемся с каждым разом, то не оправдываем свои же ожидания», — подчеркнул он.

Одним из ключевых улучшений стал переход Шарлотты Брандстром на роль режиссера-продюсера. Во время работы над первым сезоном она сняла два эпизода, которые многие зрители назвали лучшими. Во втором сезоне Брандстром сняла половину эпизодов, включая премьеру и финал, и повлияла на создание всех остальных серий.

«Мы нашли тон сериала именно в эпизодах, снятых Шарлоттой. Они более приземленные, мрачные и драматичные. Влияние Шарлотты и ее команды стало одним из факторов, позволивших нам поднять планку сериала», — отметил МакКей.

Премьера первых трех эпизодов второго сезона состоится уже завтра на стриминге Prime Video.