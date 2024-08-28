В Москве начал работу кинофестиваль молодежных фильмов «ВЫСОКО»

Фильмом открытия стал концертный документальный фильм «Кан Даниэль: мой парад» из Южной Кореи 27 августа в Новой Третьяковке прошла церемония открытия I Московского Международного кинофестиваля молодежных фильмов «ВЫСОКО». Открыла кинофестиваль генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

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— В истории Киностудии Горького это первый фестиваль, который соберет на своих площадках юных ребят, влюбленных в кино и ищущих себя в этой индустрии. Поддерживать такую творческую талантливую молодежь — наша большая миссия. Сегодня это особенно важно, ведь киноотрасль нуждается в молодых кадрах. Именно поэтому на кинофестивале мы не просто покажем фильмы от профессионалов по всему миру, но научим создавать кино. Уверена, для многих ребят первые шаги в индустрию начнутся на «ВЫСОКО» вместе с Киностудией Горького! — сказала генеральный директор Юлиана Слащева.

Среди участников церемонии открытия кинофестиваля «ВЫСОКО» были юные кинематографисты из Сербии, Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана и Турции. Эти ребята в течение года принимали участие в проекте Международных киноэкспедиций Кинокампуса Киностудии Горького. Совместно со своими сверстниками из Москвы в таких кинопутешествиях под руководством мастеров Кинокампуса Горького подростки сняли шесть короткометражных лент — альманах проектах будет впервые показан в рамках внеконкурсной кинопрограммы «ВЫСОКО».

О кинопоказах и других активностях в рамках фестиваля рассказала программный директор «ВЫСОКО», Член Союза кинематографистов РФ, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения ВГИК им. С. А. Герасимова Мария Безенкова. Так, зрители кинофестиваля увидят ленты, которые расскажут о сегодняшних молодых ребятах. В конкурсной программе — картины из Нидерландов, Финляндии, Китая, Франции, Бельгии, Индии. Все эти фильмы в той или иной степени отражают насущный вопрос подростков по всему миру — вопрос выбора жизненного пути. Внеконкурсная программа показов — это документальные фильмы, которые рассказывают о знаменитых личностях и показывают путь человека в творчестве, а также картины о современной жизни и взрослении.

Фильмом открытия стал концертный документальный фильм «Кан Даниэль: мой парад» (реж. Пак Чэ-сок, Южная Корея, 2023 г.) от компании «Кинологистика». Картина, которую на «ВЫСОКО» показали за месяц до официальной премьеры, рассказывает историю творческого пути певца, шоумена, модели, бывшего участника одной из самых популярных корейских k-pop групп «Wanna One». Следующие несколько дней I Московского Международного кинофестиваля молодежных фильмов «ВЫСОКО» пройдут сразу на восьми локациях столицы: в Новой Третьяковке, кинотеатрах Синема Парк Филион на Багратионовской и Синема Парк Европейский, Библиотеке иностранной литературы имени М. М. Рудомино, Музее Москвы, Музее-заповеднике «Царицыно», Московском Планетарии и ДК «Рассвет».

Помимо показов посетители могут принять участие в кураторских программах по направлениям «Кинорежиссура», «Медиа», «Музыка» и «Продюсирование», а также встретиться признанными экспертами индустрии или принять участие в мастер-классах. Отдельный трек кинофестиваля — программа для будущих абитуриентов, в рамках которой пройдут выставки киношкол, киноколледжей и киновузов, а также встречи с кастинг-директором, актерским агентом, первый подростковый питчинг и др.