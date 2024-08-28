Какие неигровые фильмы и сериалы нас ждут и почему на них есть спрос

В России бум документального кино. Исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина рассказала, что ИРИ поддержал уже 150 документальных сериалов. Поддержку кинематографистам в этом направлении оказывают также Фонд поддержки регионального кино, Президентский фонд культурных инициатив, минкультуры, частные инвесторы.

Раньше снимать неигровое кино было невыгодно, если бюджет не превышал 500 тыс. рублей. Сейчас бюджеты возросли и пропорционально повысилось качество фильмов. Документальные фильмы стали выходить в прокат наряду с игровыми. Появился и новый вид неигрового кино - фильмы и сериалы стриминговых платформ. Это не телевизионный док в чистом виде, и не авторский, а смесь и того, и другого.

В Москве во второй раз прошел Фестиваль документального контента стриминговых платформ Оriginal+Doc. Он включил в себя 9 кинофестивалей на любой вкус - от Фестиваля уличного кино, молодежного кино "Высоко" и международного "Дни короткометражного кино" до KONIK FILM FESTIVAL. Документальные фильмы и сериалы были практически на каждом кинофестивале, более того, в деловой программе Недели кино были сессии, посвященные именно этому направлению, - так оно сейчас востребовано. Расскажу лишь об одном фестивале - информацию об остальных можно найти на нашем сайте.

Фильм "Дедлайн" вырос из сериала. Он о том, что молодым можно быть в любом возрасте.

В конкурсе второго Оriginal+Doc было 12 премьер - новейшие проекты крупнейших стриминговых платформ страны - Okko, Kion, Wink, Start, Premier, "Кинопоиск", "Смотрим", Kino1TV, Rutube, RT.doc, Amediateka. Зрители побывали на премьере картины о писательнице, драматурге и эссеисте Зое Богуславской ("Золотой век Зои Богуславской"). Смотрели кинотеатральную версию документальной ленты "Дедлайн" - о людях возраста 60+, которые становятся блогерами, моделями, актерами и даже стендаперами. Проект "Земля виноделов" - о богатых традициях нашей страны в этом направлении. Сразу несколько картин посвящены путешествиям - они открыли для зрителей новые, удивительные миры: "Карбас", "Северный морской путь", "Кислород 2. Эверест", "Право женщин на море".

На фестивале было две площадки - внутри, в кинотеатре в Музее Москвы, и во дворе, где специально оборудовали экран. Когда летним августовским днем на экране "поплыли" корабли - ледоколы из картины "Северный морской путь" и зритель смог побывать сразу в двух измерениях, это было удивительно. Спектр тем в конкурсных картинах был широк: также - спорт, психология, традиции и обычаи. Герои каждого фильма - люди, сумевшие подняться над обстоятельствами и сделать свою жизнь насыщеннее и осмысленнее. И все это отражает направление: о чем снимают оригинальное кино российские интернет-платформы.

В конкурсе был сериал "Эдем. Рай на земле" - о монастырских садах в России. Также - сериал о тревожных расстройствах у современной молодежи "Со всеми бывает".

В фильме "Жванецкий" произведения писателясатирика читает даже Николай Валуев. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Original+Doc

Чтобы повысить интерес к документальному кино, организаторы придумали делать во дворе мероприятия, посвященные отдельным фильмам, это своеобразная дополненная реальность. Так, можно было сфотографироваться с моделями, которым за 60, почитать отрывки из романа "Анна Каренина" Льва Толстого - сериал "Тайны Карениной", с которого начались показы, основан на книге нашего коллеги Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". Читали произведения Михаила Жванецкого - на спецпоказе фестиваля была премьера нового фильма "Жванецкий", стихотворения Андрея Вознесенского - был мастер-класс для чтецов. Как продолжение фильма "Зураб" рисовали картину Зураба Церетели - преподаватель Академии художеств и зрители, среди которых были дети и студенты. Были дискуссии о путешествиях, о свадьбах, и, конечно же, - о самом документальном кино стримингов. Например, стало востребованным снимать картины о телефонных и кибермошенниках, об азартных людях. Три фильма о таких было представлено на фестивале - в конкурсной и внеконкурсной программе: "Как победить букмекера?", "Вас беспокоят из банка" и "MONEYпуляторы". О спорте - в конкурсе "Суперсерия 72". О вере - на фестивале состоялся спецпоказ фильма "Крест" Сергея Дебижева, московская премьера картины.

На фестивале появилась и новая программа "Биржа доков. Ищу стриминг". Новейшие картины были представлены для платформ. Первый документальный сериал известного якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Харама". Фильм про известного киноведа Кирилла Разлогова с элементами анимации, новая картина про актрису Аллу Демидову, атмосферный фильм про "Дом кино", лента про шахматы и другие. А закончился фестиваль продолжением документального фильма "Нелюбимка". Участники музыкальной группы, которой посвящен фильм, сыграли диджей-сет во дворике Музея Москвы.

АБВГДейка для кино

Владимир Тодоров, продюсер по направлению документального контента Okko, поделился с нами АБВГДейкой - азбукой принципов создания документального кино для их платформы:

А - Актуальность (тема должна быть актуальна на протяжении длительного периода времени).

Б - Будорага (нужно будоражить и волновать зрителя, поэтому и используют это старинное русское слово).

В - Визуал (в документальном кино поле для экспериментов в визуальном плане больше, чем в художественном кино).

Г - Глубина (речь о проработке материала, в том числе и с журналистской точки зрения).

Д - Динамика (без динамики зрители быстро заканчивают смотреть фильм или сериал на платформе).

Сергей Дебижев, кинорежиссер, сценарист, культуролог, автор 30 кинокартин, лауреат ММКФ (приз за лучший документальный фильм - "Святой архипелаг"), председатель жюри Оriginal+Doc 2024: