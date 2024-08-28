Режиссер «Ворона» порадовался провалу ленты с Биллом Скарсгардом

Режиссёр культового фильма «Ворон» Алекс Пройас опубликовал новую запись в своих соцсетях, посвящённую недавно вышедшему ремейку с Биллом Скарсгардом. Постановщик ленты прокомментировал крайне слабый старт в прокате — за первые выходные лента заработала менее $ 5 млн в США и уже провалилась.

© кадр из фильма «Ворон»

Пройас иронично отметил, что ремейку не удалось заработать лёгких денег, на которые надеялись продюсеры ленты.

Я думал, что ремейк «Ворона» нужен для циничного заработка денег. Кажется, в прокате не так много денег, чтобы их было легко заработать.

Ранее Пройас заявлял, что у него нет претензий к съёмочной группе нового «Ворона». Однако режиссёра расстраивает то, что Голливуд считает оригинального «Ворона» самым обычным произведением, хотя для многих людей это нечто большее.