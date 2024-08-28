Премьера фантастики «Платформа 2» состоится в сентябре в Сан-Себастьяне

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что премьера «Платформы 2» состоится на Кинофестивале в Сан-Себастьяне с 20 по 28 сентября. Продолжение знаменитого испанского триллера впервые увидят посетители и журналисты на ивенте, а премьера на стриминге состоится 4 октября.

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Оригинальная «Платформа» рассказывала историю недалёкого будущего, где происходит некий эксперимент. В нём люди оказываются в пустых комнатах под землёй, где ежедневно спускают платформу с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот.

Первая часть вышла на Netflix в 2019 году и стала хитом не только в испаноязычных странах, но и по всему миру. Режиссёром продолжения вновь выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, а главные роли сыграли Ховик Кеучкерян и Милена Смит.