В России снимут ремейк "Айболита" с Николаем Дроздовым в главной роли
"Анимационная студия "Воронеж" занимается новым прочтением "Айболита".
По сюжету ремейка истории Айболит, "отправленный на принудительный отдых в пятизвездочный отель", узнает от ручной обезьянки Чи-Чи, что среди животных в Африке началась эпидемия.
После чего вместе с Чи-Чи добрый доктор отправляется в Африку на воздушном шаре. На местах они узнают, что эпидемия - это происки злого разбойника Бармалея.
Проект - совместное предприятие с компанией "Марс Медиа Энтертейнмент". Из козырей - Айболита озвучит Николай Николаевич Дроздов.
Заявленный бюджет фильма - 400 000 000 рублей. Релиз, как передает "Бюллетень кинопрокатчика", намечен на 2027 год.
Доктор Айболит - персонаж серии произведений Корнея Чуковского. История уже экранизировалась десяток раз - начиная с 1930-х годов. Доктора в разных киноверсиях сыграли Олег Ефремов, Михаил Яншин и Максим Штраух, озвучивали - Гарри Бардин, Георгий Вицин, Сергей Юрский, Зиновий Гердт.