В России снимут ремейк «Айболита» с Николаем Дроздовым

"Анимационная студия "Воронеж" занимается новым прочтением "Айболита".

По сюжету ремейка истории Айболит, "отправленный на принудительный отдых в пятизвездочный отель", узнает от ручной обезьянки Чи-Чи, что среди животных в Африке началась эпидемия.

После чего вместе с Чи-Чи добрый доктор отправляется в Африку на воздушном шаре. На местах они узнают, что эпидемия - это происки злого разбойника Бармалея.

Проект - совместное предприятие с компанией "Марс Медиа Энтертейнмент". Из козырей - Айболита озвучит Николай Николаевич Дроздов.

Заявленный бюджет фильма - 400 000 000 рублей. Релиз, как передает "Бюллетень кинопрокатчика", намечен на 2027 год.

Доктор Айболит - персонаж серии произведений Корнея Чуковского. История уже экранизировалась десяток раз - начиная с 1930-х годов. Доктора в разных киноверсиях сыграли Олег Ефремов, Михаил Яншин и Максим Штраух, озвучивали - Гарри Бардин, Георгий Вицин, Сергей Юрский, Зиновий Гердт.