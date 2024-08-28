Фильм белорусского режиссера стал лучшей доккартиной на кинофестивале в Воронеже

Кинокартина "Дети войны" белорусского режиссера Дмитрия Нечаева стал лучшим в номинации "Лучший документальный фильм" на II Международном кинофестивале "КиноКот", который прошел в Воронеже с 27 июля по 27 августа. Об этом ТАСС сообщил руководитель фестиваля Артем Иванов.

"В номинации "Лучший документальный фильм" была выбрана картина "Дети войны" режиссера Дмитрия Нечаева из Белоруссии. Все наши победители получили фирменный мерч, статуэтки "КиноКота" и грамоты с подписями жюри", - рассказал собеседник агентства.

Всего было выбрано 14 кинокартин-победителей в трех возрастных категориях: 12-16 лет, 17-24 года и старше 25 лет. Так, например, лучшими анимационными фильмами стали "Три поросенка" Дмитрия Бибихина, "Очень умная лошадь" Софьи Пензевой и "В поисках мозга" Ксении Данилевской. Также авторы четырех фильмов, выбранные оргкомитетом, получили бесплатные консультации от российских кинопродюсеров.

Всего на фестивале показали более 30 фильмов на различных площадках города, среди которых библиотека им. В. М. Кубанева, городской дворец культуры, "Зеленый театр". В конкурсной программе фестиваля представили короткометражки, снятые российскими и зарубежными кинематографистами за последние 10 лет и отобранные конкурсным жюри из более чем 100 кинолент.

Открылся фестиваль показом мод молодых воронежских дизайнеров, а также мультфильмом анимационной студии "Воронеж" - "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение". "КиноКот" также представил гостям панельные дискуссии по направлениям "Мода" и "Бизнес".

Ранее Иванов сообщал ТАСС, что председателем жюри кинофестиваля является французский режиссер Лоик Порше.

О фестивале

Первый Международный фестиваль короткометражного кино "Кинокот" также прошел в Воронеже в августе 2023 года и длился неделю. Участники прислали более 160 работ, мероприятие посетили более 5 тыс. гостей.