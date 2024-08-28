К 88-летию «Союзмультфильма» открылась выставка «Волшебный мир анимации»

В Национальном музее Республики Башкортостан начала работу выставка "Волшебный мир анимации", посвященная 88-летию легендарной киностудии "Союзмультфильм". Она организована при поддержке Министерства культуры России.

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Как сказал на вернисаже генеральный директор киностудии Борис Машковцев, две восьмерки - это два знака бесконечности. Жизнь продолжается, и "Союзмультфильм" работает уже для нового зрителя, базируясь на неизменных принципах: любви к искусству, уважении к традициям и стремлении к инновациям. Через увлекательные сюжеты и яркие образы зрителям передаются жизненные уроки и моральные ценности, объединяющие поколения.

- Мы все воспитывались на прекрасных мультфильмах, которые несли доброе, вечное, - отметила министр культуры РБ Амина Шафикова. - Помню, как мы отмечали в программе телепередач время, когда будут показывать мультики, ждали с нетерпением. Особенно это было радостно в дни школьных каникул.

Для посетителей старшего возраста выставка - хороший повод вернуться в детство и освежить воспоминания, а для детей, особенно маленьких - понять, за что взрослые любили эти мультипликационные фильмы.

Выставка открылась в Уфе неслучайно. Это подарок к 450-летию Уфы и еще один шаг в реализации соглашения о сотрудничестве в области развития анимационного кластера, подписанного между киностудией и Республикой Башкортостан в 2021 году. В его рамках выполняются совместные проекты с киностудией "Башкортостан", со студией "Муха". Посетители фестиваля "Айда играть!", состоявшегося в 2023 году запомнили активное участие в нем киностудии "Союзмультфильм". Теперь в орбиту сотрудничества вошел и главный музей республики.

- Я рад, что выставочный проект состоялся именно в Национальном музее, - отметил Борис Машковцев. - Он является напоминанием о том, что анимация - это не только фильм на экране, но и гигантская работа художников, каждый из которых создает свои собственные артефакты, достойные того, чтобы рано или поздно оказаться в музее.

Он добавил, что каждый раз выставка формируется под пространство того музея, где будет экспонироваться, так что уфимская выставка в своем роде эксклюзивная.

Выставка занимает три небольших зала, точнее, залов два, но один из них поделен перегородкой. С одной стороны у нее - фотозона, с другой - небольшое пространство с креслами-подушками, сидя в которых можно посмотреть мультфильмы, а также документальные ленты о том, как создаются столь любимые всеми анимационные ленты.

О славном пути киностудии, начавшей работать 10 июня 1936 года, рассказывает своеобразный таймлайн - таблички с обозначением временного периода и событий, которые тогда происходили и оказались знаковыми. Так, например, знаменитая "Снежная королева", удостоенная множества наград на фестивалях и оказавшая влияние на мировую анимацию, была закончена в 1957 году, а в промежутке между 1967 и 1969 годами на экраны вышли "Маугли", "Малыш и Карлсон", "Умка", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни-Пух" и "Крокодил Гена" - настоящие жемчужины отечественной коллекции мультипликационных фильмов. Их герои настолько ушли в народ, что мало кто задумывается над тем, что их когда-то кто-то придумал. К счастью, афиши сохранили имена создателей. К тому же всех причастных к производству специалистов раньше перечисляли в самом начале фильма. А для тех, кто не знает или забыл, в экспозиции есть мультмедийный стенд, на котором можно "полистать" информацию об анимационных картинах советской поры и узнать их содержание и имена создателей. А вот в нынешние времена титры приклеиваются после фильма, и многие их игнорируют, хотя над картинами трудятся сотни высокопрофессиональных мастеров, которые работают по всей стране. Благодаря интернету "Союзмультфильм" может привлекать специалистов из разных городов.

Концепция выставки проработана таким образом, чтобы пространство выглядело не как музей, а как гостиная, где можно расслабиться и отдохнуть на мягких разноцветных диванчиках в виде букв из слова "Союзмультфильм". В игровой зоне размещены шкафчики с кадрами из знаменитых мультфильмов. Например, там, где нарисован Карлсон, есть надпись "Открой меня". Открываешь, а в шкафчике стоит банка с настоящим малиновым вареньем. Попугай Кеша предлагает потянуть панельки внизу и вверху своего изображения. Вверху будет он сам, запечатленный в полете, а внизу "Привет из Таити". И таких милых "приколов" множество. Все интерактивное, все можно потрогать. Из мобильных кубиков, как из паззлов, собрать сюжетную картинку из мультфильма, в специальном шкафчике с надписью "Угадай кто?" наощупь определить персонажа, открыв крышку светящегося домика, найти там открытки и афиши с картинками, конечно же, из мультиков.

В экспозиции есть скульптуры знаменитых кукол, которые участвовали в производстве фильмов, но нет самих кукол. Как рассказал Борис Машковцев, возможно, они будут представлены в новой выставке:

- У нас их целая коллекция, и в этом смысле "Союзмультфильм" является хранителем артефактов, эскизов, кукол, повествований, связанных с личностями отдельных художников. Я уверен, что в будущем куклы тоже приедут, но их нельзя будет потрогать. Это настоящие музейные экспонаты. В частности, Чебурашка. В реальности это совсем небольшая игрушка.

Амина Шафикова вспомнила, что в прошлом году во время выставки старинных кукол на фестивале "Айда играть!" демонстрировался Чебурашка из частной коллекции, о котором владелец сказал, что это одна из игрушек, снимавшаяся в самом мультфильме.

Борис Машковцев подтвердил, что для съемок было подготовлено несколько Чебурашек. Это необходимо, ведь куклы изнашиваются в процессе съемок. И если смотреть разные серии классического "Чебурашки", то можно заметить, что всклокоченное существо становится все более лощеным. Какие-то куклы успели снять, какие-то нет, и вполне возможно, что они попали в частные коллекции.