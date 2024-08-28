Прокат мультфильма «Мотомарс. Большая гонка» планируется в 2026 году

Анимационный мультфильм "Мотомарс. Большая гонка" планируется запустить в прокат в 2026 году. Об этом сообщили директор российской кинокомпании "Централ партнершип" Вадим Верещагин и продюсер картины Альбина Мухаметзянова.

"За два месяца нам удалось пересмотреть таймлайн и достаточно сильно его оптимизировать за счет использования новейших анимационных технологий, в том числе которые к нам приходят из технологий спецэффектов в полных метрах, а не игровых,. Благодаря этому мы сокращаем производство почти на год, мы готовы будем выходить в 2026 году осенью в прокат", - сказал Верещагин, представляя проект на очной защите анимационных национальных фильмов.

По словам Мухаметзяновой, картина объединяет в себе несколько жанров: фантастику, комедию и драму.

"Мы в этом проекте хотели подчеркнуть юношеский авантюризм и оптимизм, которые присущи советским фантастам, таким как Кир Булычев и Братья Стругацкие", - сказала она.

Мухаметзянова добавила, что фильм направлен на широкую аудиторию, также целью проекта является поддержка роли России в освоении космоса.

Также на дофинансирование был представлен проект "Доктор Динозавров", на который Фондом кино ранее выделялись средства. По словам Верещагина, работа над ним ведется два года, в настоящее время фильм находится на финальной стадии производства.

В свою очередь Мухаметзянова рассказала об основных темах, затронутых в картине "Доктор Динозавров", где поднимается тема семьи и раскрывается проблема отцов и детей.