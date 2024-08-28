Зеленоград стал площадкой съемок для российских фильмов и сериалов

Зеленоград вновь стал площадкой съемок для российских кинокартин. Локации – традиционные: Культурный центр «Зеленоград» и префектура Зеленоградского округа.

Так, в КЦ «Зеленоград» проходят съемки художественного фильма «Космическая собака Лида». В главных ролях: Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Александра Бортич.

По сюжету 3-летний Игорь живет с мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, подаренной мальчику его отцом-космонавтом. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, он встречает самого себя из будущего, уже взрослого, 40-летнего Игоря. Вместе им необходимо отправиться на Байконур и предотвратить полет, который может закончиться трагедией для папы Игоря.

Часть сцен снимается в КЦ «Зеленоград». Одна из них – освобождение телестудии группой быстрой реагирования.

А для телеканала «ТВЦ» в Зеленограде проходят съемки 4-серийного телевизионного сериала «Настоящий папа» в жанре мелодрамы.

Настоящий пап» – семья Захаровых – Александра, ее мать Евгений Петровна и 15-летняя дочь Полина – живут в небольшом частном доме в губернском городе. Однажды Полина решает отправиться на учебу в Петербург. Поскольку мама не дает на это разрешения, Поля решает разыскать папу, которого никогда не видела. Чтобы решить эту проблему, Александра нанимает бывшего КВНщика Дмитрия сыграть роль отца Полины. По замыслу Александры, он должен всего один раз появиться в их жизни, сказать Полине, что не даст разрешения – и исчезнуть навсегда. Но эта встреча запускает цепь неожиданных событий, которые полностью меняют жизнь и Захаровых, и Дмитрия.

В главных ролях: Анна Тараторкина, Владимир Стержаков, Владимир Жеребцов, Татьяна Яковенко.

В Зеленограде съемки будут проходить на парковке у префектуры.